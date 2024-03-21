Итоговый результат Путина на выборах президента составил 87,28%

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Итоговый результат Владимира Путина на прошедших президентских выборах составил 87,28%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. По словам председателя Центризбиркома, Путин победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

Итоговый результат кандидата от КПРФ Николая Харитонова составил 4,31%. За представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова голоса отдали 3,85% избирателей, за Леонида Слуцкого от ЛДПР – 3,2%.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены ни перед кем оправдываться по поводу итогов выборов президента России, поскольку присутствовавшие там иностранные наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе голосования.

Он также добавил, что убедительная победа Владимира Путина отражает степень консолидации общества вокруг его политической программы. Также она показывает небольшое число тех, кто находится в оппозиции к нему, отметил он.

ЦИК РФ сообщил об обработке 100% бюллетеней