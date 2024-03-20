Песков заявил, что чистоту выборов президента РФ невозможно оспорить

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Чистоту выборов российского президента оспорить невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Это лишний раз, наверное, подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность той победы, которую одержал с такими параметрами президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин", – прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что Путин после обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов на президентских выборах в России. По данным ЦИК, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, на третьем – Владислав Даванков от партии "Новые люди" (3,85%), на четвертом – Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,20%).

Также Песков указал, что Кремль не согласен с оценками Соединенных Штатов о том, что выборы российского президента были несвободными и нечестными. По его словам, других оценок в текущих обстоятельствах вряд ли стоило ожидать от США. Мнение Штатов не важно для России, поэтому к нему не будут прислушиваться, подчеркнул пресс-секретарь.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

ЦИК заявил о полной обработке бюллетеней на выборах президента РФ