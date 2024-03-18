Песков не согласился с оценкой Вашингтона выборов президента РФ

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Кремль категорически не согласен с оценками США о том, что выборы президента РФ были несвободными и нечестными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и страна, которая, по сути, де-факто воюет с нами", – отметил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что иных оценок в этих обстоятельствах от Вашингтона вряд ли нужно было ожидать. Однако мнение Штатов не важно для РФ, поэтому и прислушиваться к нему не готовы, сказал он.

До этого представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не собирается поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. По ее словам, Германия не считает президентские выборы правомерными.

По данным Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а за ним – представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР.



Ранее Песков заявлял, что результат российского президента является уникальным и говорит о его абсолютной победе как кандидата, а также о консолидации вокруг лидера.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Владимир Путин набирает 87,3% голосов после обработки 99,94% протоколов