ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди", Владислава Даванкова в качестве кандидатов на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

Решения были приняты единогласно, после чего Слуцкому и Даванкову вручили удостоверение кандидата.

В частности, Центризбирком зарегистрировал уполномоченных лидера партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, который был выдвинут киндидатом в президенты РФ.

"Кандидату Сергею Малинковичу разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей избирателей", – говорится в сообщении.

В поддержку выдвижения кандидата партией необходимо собрать от 100 до 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно быть не более 2 500 подписей. Подписные листы необходимо сдать в ЦИК РФ 31 января.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году также объявил Владимир Путин 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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