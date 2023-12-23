В Москве стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина

Фото: Аркадий Велюров

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах в 2024 году начался в Москве. Площадки будут работать каждый день с 16:00 до 20:00.

В столице располагаются около 50 точек сбора подписей, которые находятся в торговых центрах и общественных местах. На них работают волонтеры.

Для того, чтобы оставить свою подпись, избиратель должен достичь совершеннолетнего возраста, также при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Москве. Гражданам нужно указать в листах свою фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату.

В частности, в Гостином дворе заработал предвыборный штаб Путина. Он принимает посетителей с 09:00 до 18:00. Руководителями штаба стали народный артист РФ Владимир Машков, главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер страны объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году