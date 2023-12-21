Избирательный штаб Путина на выборах президента начал работу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Избирательный штаб Владимира Путина на выборах президента начал свою работу в Гостином Дворе, его сопредседателями стали худрук Театра Табакова, актер Владимир Машков, спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Об этом пишет РИА Новости.

Там разместятся руководство штаба и волонтеры. Работать он будет круглосуточно.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер страны Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ