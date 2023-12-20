Онлайн-голосование на выборах президента РФ пройдет в почти 30 регионах страны

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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ пройдет в 29 регионах страны, среди них – Москва и Крым. Такое решение вынес российский Центризбирком.

"Решение принято", – сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

ДЭГ задействуют в Московской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областях.

Кроме того, онлайн-голосование состоится в Карелии, Чувашии, Крыму и Севастополе, Алтайском, Камчатском, Пермском крае, Москве и Ненецком Автономном округе.

Как уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, комиссия получила порядка 16 заявок от возможных кандидатов на пост главы государства. По ее словам, в настоящее время претенденты активно выдвигают своих кандидатов на выборы.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде партии в качестве кандидата для участия в выборах президента РФ. За него проголосовали 106 делегатов. Слуцкому предстоит подать документы в ЦИК РФ.

До этого Владимир Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца. Ему было нужно создать группу избирателей численностью не менее 500 человек.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ