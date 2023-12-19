Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий был выдвинут на съезде фракции в качестве кандидата для участия в выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

За кандидатуру Слуцкого, который единственный был представлен от партии, проголосовали 106 делегатов, два бюллетеня были признаны недействительными.

Теперь председателю ЛДПР будет необходимо для участия в выборах подать документы в Центральную избирательную комиссию России (ЦИК РФ).

8 декабря 2023 года Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ