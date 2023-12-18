Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

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Владимир Путин подал документы в ЦИК в качестве самовыдвиженца на выборах президента. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да. Сдал", – ответил Песков на вопрос, действительно ли глава государства 18 декабря сдает документы в ЦИК.

Отмечается, что, так как действующий глава РФ идет на выборы самовыдвиженцем, ему нужно было создать группу избирателей численностью не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря. Участники единогласно поддержали Путина.

В комплект поданных документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, список уполномоченных группы, протокол собрания, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие документы.

Позднее стало известно, что ЦИК РФ принял у Путина документы. Их принимали член ЦИК Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году