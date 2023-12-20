Пять ТВ-каналов дадут кандидатам в президенты бесплатные площадки для агитации

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Пять ТВ-каналов, три радиоканала, 13 печатных СМИ предоставят зарегистрированным кандидатам в президенты бесплатные площадки для агитации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Отмечается, что соответствующий перечень формирует и предоставляет ЦИК Роскомнадзор. Он поступил в комиссию 15 декабря, уточнила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.

По ее словам, в перечень попали 16 телеканалов, из них Первый канал, "Россия 24", "Россия 1", ТВ Центр и Общественное телевидение России (ОТР) должны будут бесплатно предоставлять эфирное время. Также в список вошли 8 радиоканалов, среди них предоставить бесплатный эфир обязаны "Вести FM", "Радио Россия", "Маяк", а также 17 печатных изданий, из которых 13 должны предоставить свою площадку.

Подчеркивается, что постановление приняли единогласно.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году действующий лидер страны Владимир Путин объявил 8 декабря. 11 декабря Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ