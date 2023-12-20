Володин заявил, что правовая база для выборов президента готова

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Вся правовая база для проведения президентских выборов, которые должны пройти в марте 2024 года, разработана. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей РФ, передает ТАСС.

Также Володин подчеркнул, что благодаря сформированной правовой базе и усилиям властей выборы президента будут открытыми, легитимными и конкурентными.

"Наш кандидат Владимир Путин своим служением своей стране, мировому сообществу доказал, что многое можно изменить", – добавил председатель Госдумы.

Свое решение об участии в президентской гонке в 2024 году Путин объявил еще 8 декабря. 11 декабря Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для поддержки действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.



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