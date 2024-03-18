Путин набрал 87,28% на выборах президента РФ по итогам обработки 100% протоколов

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Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента РФ. Об этом говорится в данных Центризбиркома России (ЦИК).

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

Явка на эти президентские выборы стала рекордной для современной истории страны, составив 77,44%. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, результат Путина является уникальным. Он сказал, что уровень поддержки населения говорит о его абсолютной победе.

До этого Путина поздравил Сергей Собянин. По словам градоначальника, голоса жителей Москвы сыграли весомую роль в выборах президента.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

Владимир Путин набирает 87,3% голосов после обработки 99,94% протоколов