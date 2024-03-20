20 марта, 03:58Политика
Посол РФ в США заявил, что Москву не волнуют оценки недружественных стран о выборах
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Россию не волнуют ангажированные оценки выборов, которые исходят от недружественных стран. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что "уколы" сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями", – приводит его слова телеграм-канал посольства РФ в США.
Антонов подчеркнул, что выборы президента прошли в полном соответствии с законодательством, а наблюдатели и эксперты из 129 государств могли в этом убедиться своими глазами. Он также заявил, что никто никого не заставлял голосовать за конкретного кандидата, а сама процедура прошла прозрачно и максимально демократично.
По мнению посла, администрация США будет продолжать пытаться внести раскол в российское общество и подорвать легитимность действий высшего руководства страны.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что самое большое количество кибератак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поступало из США и Великобритании.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
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