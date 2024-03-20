Посол РФ в США заявил, что Москву не волнуют оценки недружественных стран о выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Россию не волнуют ангажированные оценки выборов, которые исходят от недружественных стран. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что "уколы" сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями", – приводит его слова телеграм-канал посольства РФ в США.

Антонов подчеркнул, что выборы президента прошли в полном соответствии с законодательством, а наблюдатели и эксперты из 129 государств могли в этом убедиться своими глазами. Он также заявил, что никто никого не заставлял голосовать за конкретного кандидата, а сама процедура прошла прозрачно и максимально демократично.

По мнению посла, администрация США будет продолжать пытаться внести раскол в российское общество и подорвать легитимность действий высшего руководства страны.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что самое большое количество кибератак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поступало из США и Великобритании.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

