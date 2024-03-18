Политолог назвал предсказуемой реакцию недружественных стран на президентские выборы РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Реакция недружественных стран на выборы президента России является предсказуемой, однако для РФ это ничего не значит. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил политолог Максим Жаров.

"Те, страны, которые сейчас находятся в прокси-противостоянии с Россией, выборы или не признают, или критикуют. А те, которые Россию поддерживают, поздравляют Владимира Путина с победой", – сказал политолог.

По мнению Жарова, стандарты европейских и американских голосований уже давно "не соотносятся с российскими", поэтому и наша страна также не признает их. Эксперт заметил, что ситуация зеркальная, поэтому не стоит обращать внимание на их слова по поводу явки и показателей.



Ранее глава дипломатии ЕС Жозепа Боррель сказал, что ЕС недоволен прошедшим голосованием в РФ, так как оно проходило в обстановке "сужающегося политического пространства", что привело к "тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод" и не позволило многим кандидатам баллотироваться.

Однако Путин уже получил слова поддержки от лидеров Китая, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Мьянмы, Кувейта, КНДР, Никарагуа, Кубы, Венесуэлы, Боливии, Гондураса, Таджикистана, Узбекистана, Йемена и других. Белорусский лидер Александр Лукашенко не только поздравил его, но и восхитился итогами выборов.



По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% на выборах президента России. На втором, третьем и четвертом местах оказались кандидат от КПРФ Николай Харитонов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

Мосгоризбирком: итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна