В ЕС заявили, что выборы в России прошли в ограниченной политической обстановке

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Евросоюз выразил недовольство прошедшими президентскими выборами в Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться", – цитирует Борреля РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза уверен, что это не только лишило российских избирателей "настоящего выбора", но и сильно ограничило их доступ к "достоверной информации". Также в ЕС заявили, что не признают выборы в Крыму, Севастополе и новых регионах РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не согласен с оценками из США о том, что выборы были нечестными и несвободными. Он назвал подобные оценки ожидаемыми и предсказуемыми.



По словам председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, выборы президента РФ показали, что российский народ един. Жители страны, по ее мнению, доказали, что они самостоятельный народ.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной