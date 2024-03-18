Берлин назвал неправомерными прошедшие в России президентские выборы

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Берлин не считает прошедшие в России президентские выборы правомерными, а также не собирается поздравлять Владимира Путина с победой. Об этом заявила зампредставителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

"У нас (правительства Германии. – Прим. ред.) есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результат Путина на выборах президента РФ является уникальным.

Он также указал, что Москва категорически не согласна с позицией США по поводу выборов в России. С его слов, российская сторона не будет к ней прислушиваться.

Путин лидирует на выборах главы российского государства с 87,3% голосов. Эти данные предоставила ЦИК после обработки 99,83% протоколов.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

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