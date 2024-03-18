Выборы президента РФ показали, что российский народ един – глава ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Выборы президента России показали, что российский народ един, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По ее словам, ранее один из высокопоставленных чиновников стран Запада сказал, что западные страны едины в том, что они против РФ. В результате россияне невольно показали им, что они едины, объяснила Памфилова.

"Мы никому ничего не хотели показывать и доказывать. Мы себе доказали, что мы самостоятельный народ, который не оглядывается ни на кого, а делает то, что считает необходимым для развития страны", – добавила председатель ЦИК.

Она подчеркнула, что россияне гордятся этим, так как за многие годы впервые почувствовали гордость за то, что они все вместе могут отстоять страну.

По ее мнению, внешнеполитическое давление на РФ стало одним из основных факторов высокой явки. Председатель ЦИК заметила, что РФ – свободная страна, а от этой свободы народ также обладает свободной волей и не терпит ни внутреннего давления, ни внешнего.



До этого она уточняла, что явка на прошедшие выборы стала рекордной в современной истории страны, составив 77,44%. Всего, по данным ЦИК на 10 утра 18 марта, в выборах приняли участие 87 113 127 избирателей.



По ее словам, официальные итоги выборов будут подведены в четверг, 21 марта, в 11 часов утра. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала главным итогом выборов президента России – мощную победу Владимира Путина при высокой явке.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в Москве прошли без серьезных нарушений