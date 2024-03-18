"Вы хотели, чтобы они аплодировали?" Как мир отреагировал на выборы президента в РФ

Владимир Путин лидирует по итогам выборов президента РФ, которые проходили с 15 по 17 марта. Действующий глава государства получил поддержку более 87% избирателей. Как на это отреагировали в России и мире, расскажет Москва 24.

Безоговорочная победа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Общая явка на выборы президента РФ, которые проходили с 15 по 17 марта, стала рекордной в современной истории России, составив 77,44%. Это более 87 миллионов человек, уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

За чистотой проведения выборов следили более тысячи международных наблюдателей и экспертов. Голосование проходило на фоне мощнейших DDoS-атак, обстрелов приграничных регионов, публикаций большого количества фейков и попыток испортить бюллетени. Однако вместо паники это вызвало в российском обществе обратный эффект, заявила Памфилова.



Элла Памфилова глава ЦИК РФ Мы никому ничего не хотели показывать и доказывать. Мы себе доказали, что мы самостоятельный народ, который не оглядывается ни на кого, а делает то, что считает необходимым для развития страны.

По итогам обработки 100% бюллетеней лидер – действующий глава государства Владимир Путин, который получил поддержку 87,28% избирателей. Вторым стал кандидат от КПРФ Николай Харитонов, он набирает 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представители "Новых людей" Владислав Даванков (3,85%) и ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

При этом в Москве после обработки 100% бюллетеней вслед за Путиным (85,13%) идет Даванков (6,65%), затем Харитонов (3,84%) и Слуцкий (2,83%). Последние трое уже признали победу действующего президента.

Серьезных нарушений на выборах ни российские органы власти, ни зарубежные наблюдатели не выявили.

После публикации предварительных результатов Путин поблагодарил всех россиян, которые приняли участие в голосовании.





Владимир Путин президент РФ Выборы – это не формальная вещь. Источником власти в России является российский народ, и из голоса каждого гражданина составляется единая воля народа.

Отдельно он поблагодарил бойцов СВО, которые "не жалеют себя, обеспечивая защиту страны, условия ее развития и существования". Он также подчеркнул, что у России есть все, чтобы она становилась крепче, сильнее и эффективнее. Все задуманные планы по развитию страны будут решены, а цели – достигнуты, заявил глава государства.

Путин также прокомментировал высокую явку: он связал это со сложившейся сегодня ситуацией, когда Россия защищает свое развитие с оружием в руках. Отметил лидер и систему электронного голосования, которую использовали Москва и еще 28 регионов: ее Путин назвал "прозрачной и объективной".

Окончательные итоги выборов будут подведены 21 марта. Инаугурация, по данным СМИ, назначена на 7 мая, а на следующий день может быть рассмотрен вопрос о назначении председателя правительства.

"Путин – преимущество России"

Фото: AP Photo/Sputnik/Kremlin Pool/Gavriil Grigorov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину некогда праздновать свое переизбрание. Также он отметил, что в графике главы государства уже определен первый зарубежный визит, однако куда именно, объявят позднее.

Путина в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, народ сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером.





Сергей Собянин мэр Москвы Как всегда, голос москвичей прозвучал весомо. На избирательных участках и онлайн в выборах приняли участие 5,4 миллиона жителей столицы, из них 85,13% поддержали президента Владимира Путина. Спасибо, дорогие друзья, за активную гражданскую позицию. Победа будет за нами.

Одним из первых Путина также поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем сообщении в соцсети X он также упомянул Запад, который пытался дестабилизировать ситуацию во время голосования.

"Поздравляем всех врагов России с блестящей победой Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации! И спасибо друзьям за поддержку", – сказал Медведев.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула в беседе с журналистами, что Путин одержал победу при небывало высокой явке избирателей.

"Выборы состоялись, прошли очень достойно. Главный итог выборов, что при небывало высокой явке в новейшей истории России Владимир Владимирович Путин одержал мощную убедительную победу и получил от граждан России реально легитимный мандат на продолжение своего курса", – сказала она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем телеграм-канале, что успех действующего лидера – это "победа всех граждан нашей страны". Результат голосования он назвал ответом тем, кто сделал все, чтобы Россия не стала сильной, и "стремился развалить ее".

"Наши противники понимают: Путин – преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее", – написал Володин.

"Мы воздерживаемся от комментариев"

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Владимир Путин уже получает поздравления из-за рубежа: слова поддержки высказали лидеры таких стран, как Китай, Казахстан, Азербайджан, Иран, Мьянма, Кувейт, КНДР, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Боливия, Гондурас, Таджикистан, Узбекистан, Йемен и другие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону также поздравил Путина, а позднее восхитился итогами голосования.





Александр Лукашенко президент Белоруссии Конечно, результат ошеломляющий.

Поздравил лидера РФ и папа Римский Франциск, заявил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общается с понтификом. В Молдавии слова поддержки президенту России в своих телеграм-каналах написали оппозиционные политики Игорь Додон и Илан Шор. К ним также присоединилась глава Гагаузской автономии страны Евгения Гуцул. При этом в правительстве Японии не стали давать оценок прошедшему голосованию.

"Мы воздерживаемся от комментариев относительно прошедших в России выборов", – сказал журналистам генсек кабмина Есимаса Хаяси, добавив, что Токио не признает итоги на тех территориях, которые местные власти считают украинскими.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не станет направлять письмо Путину с поздравлениями, подчеркнула его пресс-секретарь Керстин Гаммелин. А администрация США и вовсе назвала прошедшие выборы "ни свободными, ни справедливыми", озвучил журналистам позицию Белого дома официальный представитель Совбеза страны.

Недовольным после российских выборов остался и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"В России закрылись избирательные участки на фоне незаконного проведения выборов на территории Украины, нехватки выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждого, кто выступил против РФ. В свою очередь, МИД Польши на своем сайте заявил, что голосование в РФ якобы проходило "в условиях жесточайших репрессий против населения". А глава Евросовета Шарль Мишель в своих соцсетях поздравил президента РФ еще 15 марта, иронизируя, что в России нет "никакой оппозиции, никакой свободы и никакого выбора".

Сам Владимир Путин подчеркнул, что реакция Запада была ожидаемой.



Владимир Путин президент Росии А вы что хотели, чтобы они аплодировали, что ли? Они же борются с нами, причем вооруженным путем.

Он также добавил, что западные страны вряд ли будут аплодировать тем силам, которые добиваются укрепления России и ее суверенитета.



