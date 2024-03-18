ЦИК РФ подведет итоги выборов российского президента 21 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) официально подведет итоги выборов российского президента в четверг, 21 марта, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы планируем провести уже официальное заседание ЦИК в четверг, 21 марта, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги", – цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что такой срок связан с тем, что доставка документации и документов со всех точек страны требует времени. По данным главы ЦИК, почти все участковые избиркомы РФ завершили свою работу, а 99,74% протоколов уже введены в ГАС "Выборы".



По итогам подсчета 99,4% протоколов, рассказывали ранее в ЦИК, Владимир Путин на президентских выборах России набирает 87,32% голосов. На втором месте расположился Николай Харитонов от партии КПРФ с 4,32%, а далее – Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,79 и 3,19% голосов соответственно.



Общая явка на выборах, по данным председателя ЦИК, стала рекордной для современной России и составила 77,44%.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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