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Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом политик сообщил в Янгоне перед началом интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

Хлайн уточнил, что внимательно следил за ходом голосования.

Путин набрал 87,32% голосов на выборах по результатам подсчета 99,4% протоколов. Такие данные привели в Центризбиркоме России.

На втором месте расположился кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов с 4,32% голосов, далее идет Владислав Даванков от фракции "Новые люди" с 3,79% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов.

Ранее Путин сообщил, что высокая явка на президентских выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что российская сторона с оружием в руках защищает свое развитие.

Он также поблагодарил всех граждан РФ, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента. С его слов, все задуманные планы по развитию государства будут решены.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.



Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%