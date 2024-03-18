Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:07

Политика

Путин набрал 87,17% голосов после обработки 70% протоколов

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,17% голосов после подсчета 70,03% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,19% голосов, третье – Владислав Даванков от "Новых людей" с 4,08% голосов, четвертое – Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,15% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак – ОШ

Читайте также


политикавыборы2024
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика