Путин набрал 87,17% голосов после обработки 70% протоколов

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,17% голосов после подсчета 70,03% протоколов. Это следует из данных ЦИК РФ.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,19% голосов, третье – Владислав Даванков от "Новых людей" с 4,08% голосов, четвертое – Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,15% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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