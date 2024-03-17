В Москве зафиксирована беспрецедентная поддержка Путина на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

По предварительным итогам голосования на выборах президента РФ в Москве, в столице зафиксировали беспрецедентную поддержку Владимира Путина. Об этом сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

Он подчеркнул, что хотя цифры предварительные, уже можно говорить о беспрецедентных результатах, в том числе по явке.

По предварительным данным МГИК, явка на выборах президента России в столице преодолела 66%. Владимир Путин по результатам электронного голосования набирает 89,1% голосов.

"И, конечно, мы с вами видим беспрецедентный, безусловно, успех кандидата Путина, это демонстрирует уровень поддержки в городе", – заявил Асафов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве