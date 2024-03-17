Более 650 тыс росгвардейцев подключили к обеспечению правопорядка в ходе выборов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Более 650 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечивают общественный порядок в ходе президентских выборов в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева.

В ходе выступления в ЦИК он уточнил, что речь идет о периоде подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного. Также было привлечено около 170 тысяч работников частных охранных организаций.

По словам Лебедева, Росгвардия совместно с МВД РФ обеспечивает охрану на более чем 11 тысячах избирательных участков и прилегающих территориях. Из них 1 735 находятся в новых регионах.

По данным на 15:45 17 марта, общая явка на голосование на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81%. Также более 5 миллионов человек проголосовали на выборах президента в Москве по состоянию на 15:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: уполномоченный по правам человека сравнила количество нарушений на выборах