17 марта, 23:55Политика
Путин поблагодарил всех граждан России, проголосовавших на выборах
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента России.
"Выборы – это не формальная вещь. Источником власти в России является российский народ, и из голоса каждого гражданина составляется единая воля народа", – заявил Путин, выступая в своем избирательном штабе в Гостином дворе.
Особые слова благодарности действующий президент выразил российским бойцам, "которые не жалеют себя, обеспечивая защиту страны, условия ее развития и существования".
По его словам, есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Он заверил, что все задуманные планы по развитию России будут решены, а цели достигнуты.
Путин добавил, что кто бы ни хотел подавить волю и сознание России, ни у кого в истории это не получилось и не получится никогда.
Лидер страны добавил, что ему сейчас, в ходе выборов, очень приятно находиться среди своих сторонников и единомышленников.
"Когда мы употребляем это слово – "соратники" – мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели – единомышленников", – заключил Путин.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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