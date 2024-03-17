Путин набрал 82,6% голосов в московских СИЗО – ОНК

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России в московских СИЗО набрал 82,6% голосов, сообщил член СПЧ РФ Алексей Мельников.

Он уточнил, что за действующего лидера голоса отдали 5 243 россиянина. На втором месте Владислав Даванков, набравший 6,3% (400 голосов). Леонид Слуцкий получил 4,1% (263 голоса). Николай Харитонов набрал 2,6% (163 голоса).

По словам Мельникова, нарушений в дни голосования в столичных СИЗО не выявлено.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве