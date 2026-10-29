NTV Spor: европейские ФК заинтересовались российским полузащитником Батраковым

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Российский полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков попал в сферу интересов десяти европейских футбольных клубов. Об этом сообщает NTV Spor.

В частности, 21-летний хавбек привлек внимание "Ливерпуля", "Брайтона", "Арсенала", ПСЖ, "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Монако". Особенно в командах отмечают его передачи и вклад в атаку.

Уточняется, что руководство "Ливерпуля" попросило ФК "Галатасарай" выделить ложу для наблюдения за матчем Лиги чемпионов со "Штутгартом", который пройдет 3 ноября.

Согласно контракту Батракова, выкупить игрока можно минимум за 55 миллионов евро. При этом его родному "Локомотиву" полагается 15% от следующей продажи.

Ранее Батраков расположился на третьей строчке рейтинга наиболее дорогих игроков чемпионата Турции. Стоимость игрока оценили в 45,4 миллиона евро. Первым в списке стал Мэйсон Гринвуд, а вторым – Виктор Осимхен.

