Ветклиники Москвы ежегодно проводят более 55 тысяч УЗИ домашних животных

Фото: пресс-служба комитета ветеринарии города Москвы

Более 55 тысяч ультразвуковых исследований домашних животных ежегодно проводят в государственных ветеринарных клиниках Москвы. Об этом сообщили в государственной ветеринарной службе столицы, рассказав, какие заболевания помогает выявлять УЗИ и в каких случаях это исследование может спасти жизнь питомцу.

С начала 2026 года ветеринары выполнили более 41 тысячи таких обследований. УЗИ позволяет исследовать практически все органы и системы животных, выявлять новообразования, воспаления, скопления жидкости в грудной и брюшной полостях, а также песок и камни в мочевом пузыре.

С помощью метода можно диагностировать беременность и контролировать ее течение. Кроме того, исследование помогает ветеринарам проводить биопсию внутренних органов и брать образцы мочи и желчи для анализов.

УЗИ применяют и в экстренных случаях. После автомобильных травм или падения с высоты оно помогает обнаружить разрывы внутренних органов и внутреннее кровотечение.

Исследование также позволяет выявить опасные состояния, требующие срочного хирургического вмешательства, в том числе гнойное воспаление матки, инородные тела в желудке или кишечнике и инвагинацию кишечника – состояние, при котором один участок кишки внедряется в другой.

Как рассказала ветеринарный врач первой категории и специалист ультразвуковой диагностики государственной ветклиники в Останкине Елена Королева, ветврачам необходимо постоянное обучение, поскольку технологии ультразвуковой диагностики продолжают развиваться.

"В среднем за день я делаю 10 УЗИ. Это безвредный, безболезненный и неинвазивный метод диагностики, с помощью которого можно обследовать всех без исключения животных – не только кошек, собак, грызунов, сельхозживотных, но даже рыб и птиц", – отметила Королева.

Чаще всего на УЗИ приводят питомцев с жалобами на работу желудочно-кишечного тракта. При этом метод подходит для обследования самых разных органов – от сердца до селезенки. Он помогает ветеринарам оценить состояние внутренних органов и определить, нужны ли животному дополнительные исследования или срочное лечение.

Однако у ультразвуковой диагностики есть ограничения. Кости скелета и газ в кишечнике препятствуют прохождению ультразвуковых волн, а некоторые участки органов остаются недоступными для датчика. Кроме того, по структурным изменениям не всегда можно определить, насколько хорошо работает орган. Для оценки его функции ветеринар может назначить общий и биохимический анализы крови.

Ранее специалисты Бутовской ветеринарной клиники помогли лабрадору, который проглотил мячик-попрыгун. Собака по кличке Алтай поступила в медучреждение с сильной рвотой и слабостью. Пес почти не мог самостоятельно передвигаться и ничего не ел. Было принято решение о проведении экстренной операции.

Хирурги успешно извлекли предмет из желудочно-кишечного тракта. В настоящий момент собака чувствует себя хорошо.