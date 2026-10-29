Участники программы "Миллион призов" могут получить баллы за занятия спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы могут заработать до 600 баллов городской программы лояльности "Миллион призов", выполняя испытания в мобильном приложении "Московский спорт". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сервис, помимо заданий, помогает следить за крупными спортивными событиями столицы, предлагает готовые тренировочные программы для начинающих и позволяет фиксировать личные достижения.

Проще всего получить баллы за испытание "Ежедневная цель: 10 тысяч шагов" – за него начислят 100 баллов. Участнику нужно авторизоваться с помощью учетной записи на портале mos.ru, открыть приложению доступ к шагомеру и пройти нужное расстояние.

Еще 250 баллов принесет задание "Серия: 20 дней по 10 тысяч шагов". Показатель придется держать ежедневно на протяжении 20 дней подряд.

Столько же – 250 баллов – дают за игру "Твой маршрут на карте". Чтобы приступить, нужно открыть раздел "Гонка за город" на главной странице, разрешить использование геолокации и работу в фоновом режиме, нажать "Старт" и пробежать 10 километров. На экране во время тренировки отображаются дистанция, скорость и затраченная энергия.

Финиш фиксируется кнопкой "Стоп", после чего результаты проверят: система сверит показания шагомера с данными навигатора. На преодоление каждого километра отводится от трех до 15 минут.

Участвовать в испытаниях могут горожане старше 14 лет, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. За каждое задание вознаграждение начисляют только один раз.

Дополнительно до 510 городских баллов можно получить за другие действия: регистрацию на портале "Московский спорт", приглашение друзей по реферальным ссылкам, размещение отзывов, установку приложения и первую авторизацию в нем. Подробности опубликованы на сайте "Миллиона призов".

Накопленные баллы тратят на сувениры, билеты в музеи, скидочные промокоды в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, аптеках, кафе и ресторанах. Также ими можно пополнить транспортную карту "Тройка" или направить на благотворительность. Полный перечень размещен на витрине сайта ag-vmeste.ru.

Ранее москвичей пригласили на бесплатные занятия фитнесом в рамках проекта "Мой спортивный район". Тренировки проходят трижды в неделю – в удобное утреннее и вечернее время. Площадки работают в парках, на стадионах и в жилых кварталах.