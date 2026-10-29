Комик Саша Барон Коэн извинился перед казахстанцами за образ Бората Сагдиева

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Британский комик и актер Саша Барон Коэн попросил прощения у жителей Казахстана за своего вымышленного персонажа – журналиста Бората Сагдиева. Об этом он рассказал в подкасте Happy Sad Confused на YouTube, который ведет Джош Хоровиц.

Артист заявил, что хочет "впервые принести извинения казахстанцам". По его словам, Сагдиев к Казахстану отношения не имеет: страна, к которой принадлежит герой, менялась в зависимости от канала, где выходило шоу.

"Так что, пожалуйста, не обижайтесь, казахстанцы. Я отношусь к вам с глубоким уважением", – сказал Коэн.

Комик признал, что его знания о том, как на самом деле говорят жители Центральной Азии, ограниченны, а акцент в образе он придумал. Персонаж, по мнению актера, держался на неосведомленности собеседников.

"Все дело было лишь в невежестве моих собеседников: они были готовы поверить в любую нелепицу о месте, о котором даже не слышали", – пояснил он.

Сагдиев появлялся в двух полнометражных фильмах Коэна, а также в его шоу о другом выдуманном герое – исполнителе хип-хопа Али Джи. В 2026 году актер анонсировал выход новой картины Ali G: Who Iz I? ("Али Джи: Кто я?").

В октябре казахстанские СМИ обратили внимание, что комик вновь предстал в образе Бората в видеоролике, снятом для продвижения этой картины. В нем персонаж говорит, что фильм в республике показывать не будут.

Новостной портал Bes.media 21 октября со ссылкой на ответ министерства культуры и информации республики сообщал, что заявок на прокат Ali G: Who Iz I? в стране не получали. В ведомстве также отметили, что сатирический характер произведения, в том числе изображение страны, ее граждан или государственных символов, сам по себе не является самостоятельным основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

С этим образом в Казахстане связано несколько эпизодов. В июле бренд мужской одежды Shoqan извинялся за рекламу с Сагдиевым, а в январе задерживали бельгийских футбольных болельщиков, которые находились на трибунах в купальниках, напоминающих одежду персонажа.

Ранее американский комик Джимми Киммел принес свои извинения первой леди США Меланье Трамп за шутку о ее вдовстве. В передаче он отметил, что у первой леди румянец, как у женщины, ожидающей, что станет вдовой. Однако после покушения на президента США Дональда Трампа в отеле Washington Hilton супруги раскритиковали Киммела и указали, что он раскалывает государство своими шутками. Они потребовали его уволить.

