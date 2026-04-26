Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 03:53

Происшествия

Трампа срочно эвакуировали с мероприятия из-за выстрелов

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале, похожего на выстрелы, следует из трансляции мероприятия.

В зале прозвучали громкие выстрелы и взрывы, после чего началась неразбериха. Сотрудники Секретной службы США увели со сцены Трампа, его супругу Меланию, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, попытавшегося проникнуть на территорию резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Мужчину в возрасте около 20 лет заметили у северных ворот. Он был убит на месте. При мужчине нашли пистолет и канистру.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика