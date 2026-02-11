Президент Колумбии Петро сообщил о покушении на него

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что ему удалось избежать гибели в результате покушения во время перелета в департамент Кордова. Об этом он сообщил на заседании совета министров, пишет El Tiempo.

По словам Петро, он не смог приземлиться в Кордове 9 февраля, поскольку были опасения, что по его вертолету могут открыть огонь. Кроме того, для президентского вертолета не были включены посадочные огни. В конечном итоге было принято решение вылететь в открытое море.

"Мы летели над морем 4 часа, и я прибыл туда, куда не должен был прибывать <...>, спасаясь от смерти вместе со своими детьми", – заявил Петро.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военную операцию США против президента Колумбии наподобие той, что была проведена против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам американского лидера, Колумбия "очень больна", поскольку ею управляет "больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам".