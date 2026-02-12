У первого в РФ высокоскоростного электропоезда будет аэродинамическая форма кузова

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

У первого в России высокоскоростного электропоезда будет аэродинамическая форма кузова с минимальным коэффициентом сопротивления. Благодаря этому снизятся энергопотребление и шум, сообщили в Инфоцентре ВСМ.

Там добавили, что сейчас изготавливаются основные компоненты электропоезда. Они проходят испытания и сертификацию. Отмечается, что 49 компонентов уже готовы, 12 из них прошли испытания.

На первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург начнут курсировать поезда с 8 вагонами, которые смогут перевозить до 460 пассажиров. Всего там будет 4 класса обслуживания. Согласно проекту, возможна и работа в сдвоенном режиме: 8 и 8 вагонов.

Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, планируют построить к 2026–2027 годам. Полностью магистраль будет запущена в 2028 году.

ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. В городской черте составы будут ехать с минимальным уровнем шума.

Премьер России Михаил Мишустин раскрыл, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой магистрали составит 2 часа 15 минут, что вдвое быстрее, чем на "Сапсане", "Ласточке" или "Финисте". Предварительно, один рейс по высокоскоростной магистрали сможет заменить не менее пяти авиарейсов.

Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей. При этом рассматривается возможность бесшовного прохода на вокзал и посадка в поезд по биометрии.

По предварительным данным, к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой достигнет уровня, близкого к 23 миллионам человек в год. При этом до 2045 года протяженность сети ВСМ вырастет до 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва – Петербург, в РФ создадут аналогичные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.