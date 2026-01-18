Движение поездов изменится после ввода ВСМ Москва – Петербург в 2028 году

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Организация движения дневных составов "Сапсан" и "Аврора" изменится между Москвой и Санкт-Петербургом после того, как в 2028 году будет введена в эксплуатацию первая линия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом ТАСС рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

По словам министра, составы "Аврора" и "Сапсан" будут и дальше курсировать. Однако он уточнил, что поезда планируется перераспределить на более загруженные направления. В частности, их количество может быть увеличено на маршрутах до Казани.

"Рассмотрим и другие направления", – пообещал Никитин.

Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, планируют построить к 2026–2027 годам. Полностью магистраль будет запущена в 2028 году.

ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. В городской черте составы будут ехать с минимальным уровнем шума. Высокоскоростные поезда также смогут развивать скорость до 450–500 километров в час.

Премьер России Михаил Мишустин раскрыл, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой магистрали составит 2 часа 15 минут, что вдвое быстрее, чем на "Сапсане", "Ласточке" или "Финисте". Предварительно, один рейс по высокоскоростной магистрали сможет заменить не менее пяти авиарейсов.

Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей. При этом рассматривается возможность бесшовного прохода на вокзал и посадка в поезд по биометрии.

По предварительным данным, к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой достигнет уровня, близкого к 23 миллионам человек в год. При этом до 2045 года протяженность сети ВСМ вырастет до 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва – Петербург, в РФ создадут аналогичные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.

