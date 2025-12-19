Форма поиска по сайту

19 декабря, 17:11

Транспорт

Путин заверил, что проект ВСМ Москва – Казань будет реализован

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань будет реализован. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По словам главы государства, в настоящее время ведутся проектные работы по ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в России до 2045 года построят пять ВСМ. По словам вице-премьера Виталия Савельева, общая протяженность линий составит около 4,5 тысячи километров. Для их обслуживания будет задействовано порядка 300 поездов.

Первая ВСМ появится между Москвой и Санкт-Петербургом. Ее запуск запланирован на весну 2028 года. Также ведется работа над следующими трассами: Москва – Минск, Москва – Адлер, Москва – Рязань, Москва – Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. В строительство вовлечены 23 региона.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходили в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян превысило 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

На участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток

