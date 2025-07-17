ВСМ Москва – Петербург будет оснащена быстрым интернетом по всему пути следования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Доступ к интернету будет обеспечен на всем пути следования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Есть несколько технологий, включая спутниковую, которые выступят резервными друг для друга. Важно, чтобы они были готовы к моменту запуска магистрали", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что при проектировании ВСМ специалисты опираются на отечественные технологии, учитывая опыт зарубежных стран. Кроме того, технические решения по строительству искусственных сооружений для первого маршрута ВСМ в дальнейшем будут использованы при создании других веток.

"Аналогов таких правил до этого в России не было, эксперты учитывают опыт эксплуатации "Сапсана" (250 километров в час) и практики Китая, Японии, Европы и Индонезии", – указали в Минтрансе.

Ожидается, что протяженность сети ВСМ превысит 4,5 тысячи километров до 2045 года. Кроме магистрали Москва – Санкт-Петербург ведется работа над трассами Москва – Минск, Москва – Адлер, Москва – Рязань, Москва – Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург.

