Поезда в беспилотном режиме могут быть запущены на первой в России ВСМ

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Возможность запуска беспилотных поездов закладывается в проект первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

Вместе с тем министр подчеркнул, что уровень беспилотного движения должен быть введен поэтапно.

"Сегодня РЖД активно используют этот опыт и, конечно, мы смотрим в это завтра. Очевидно, уровень беспилотного движения должен быть введен поэтапно, но, безусловно, мы это закладываем в наш проект", – отметил Старовойт, которого цитирует ТАСС.

Ранее двухэтажный скоростной поезд "Аврора", курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом, вошел в Книгу рекордов России. Рекорд был поставлен в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест".

В начале июня ЦППК провела тестовую поездку поезда "Иволга 4.0" на Ярославском направлении для проверки готовности инфраструктуры. Новый поезд отличается плавностью хода и низким уровнем шума, а также повышенным уровнем комфорта пассажиров и современным дизайном.