ЦППК провела тестовую поездку "Иволги 4.0" на Ярославском направлении

Фото: пресс-служба ЦППК

Поезд "Иволга 4.0" проехал в тестовом режиме на Ярославском направлении для проверки готовности инфраструктуры, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

ЦППК совместно со столичным Дептрансом и РЖД продолжает подготовку к обновлению подвижного состава на данном направлении.

Поездка "Иволги 4.0" проходила без пассажиров вне часа пик. В 11:03 состав отправился из Москвы, а в 12:20 был уже в Сергиевом Посаде. Обратно он отправился в 15:12 и вернулся на Ярославский вокзал в 16:38. Составом управляла высококвалифицированная локомотивная бригада ЦППК.

В пресс-службе рассказали, что "Иволга 4.0" отличается плавностью хода и низким уровнем шума, а также повышенным уровнем комфорта пассажиров и современным дизайном.

Составы имеют широкие дверные проемы для удобной посадки и высадки, а также просторные салоны с мягкими сиденьями и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также в вагонах есть системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.

Ранее ЦППК подготовила 3 800 вагонов к работе в летний период. Подготовку, в частности, прошли более 350 собственных и арендованных составов компании: "Иволги" всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, ЭД4М, РА-3 и другие поезда.

Особое внимание уделялось проверке систем кондиционирования и климат-контроля. Также специалисты проверили исправность электрической части и заземления, надежность крепления аппаратов и проводов.

