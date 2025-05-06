Более 100 вагонов "Москва-2024" получило столичное метро с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года столичный метрополитен получил 104 вагона поезда "Москва-2024". Их разработали российские специалисты, а доля отечественных деталей составляет около 95%, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Вагоны "Москва-2024" оборудовали климатическими системами, удобной навигацией, информационными экранами, USB и Type-C разъемами для зарядки. В сравнении с "Номерным" составом вместимость поезда выросла на 10%, а двери стали шире на 32%.

"Московский метрополитен – мировой лидер по темпам обновления подвижного состава. За последние 15 лет доля новых вагонов в метро выросла почти в 6 раз", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, планируется, что к концу года более 50% поездов на Замоскворецкой линии будут нового поколения. Для этого до конца года метро получит еще около 170 вагонов, которые выйдут также и на Троицкую линию.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении поездов на МДЦ-4. В апреле 2025 года на этот диаметр вышли семь новейших "Иволг 4.0". Полностью завершить замену составов на МЦД-4 планируется летом. Первый обновленный поезд запустили в прошлом году, а на сегодняшний день их число возросло до 30.

