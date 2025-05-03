Собянин рассказал об обновлении поездов на МДЦ-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В апреле 2025 года на МЦД-4 вышли семь новейших поездов "Иволга 4.0". Полностью завершить замену составов на этом диаметре планируется летом, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что первый обновленный поезд запустили в прошлом году, а на сегодняшний день их число возросло до 30. Такие поезда курсируют на МЦД-3 и МЦД-4.

"Иволга 4.0" отличается от других поездов наличием дополнительной третьей двери в промежуточных вагонах. Таким образом, вагон выглядит так же, как в поездах метро, что позволяет быстрее входить и выходить из него.

Кроме того, новые поезда отличаются увеличенной вместимостью и могут перевозить почти на 100 пассажиров больше. Еще одним отличительным признаком стало удобное расположение кнопок открытия дверей. В новых поездах их две.

Мэр обратил внимание, что "Иволга" является разработкой российских конструкторов. Поезда собирают в Твери, а комплектующие производят свыше 600 предприятий из разных регионов. При этом 97% деталей, которые используются в "Иволгах", произведены в России.

Ранее на МЦД-4 запустили "Иволгу 4.0" с тысячным вагоном. Внутри поезда можно найти наклейки с иволгами. Увидев их, стоит пройти в головной вагон и загадать желание.

