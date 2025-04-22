Более половины поездов ЦППК подготовлены к летнему сезону

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила более половины поездов к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания уточнила, что более чем из 350 поездов подготовку прошли 190, среди которых были "Иволги" всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие. Работы завершатся уже в мае.

В ходе подготовки поездов специалисты проверяют и работу систем климат‑контроля, видеонаблюдения и связи "пассажир – машинист". Также они оценивают внешнее состояние поездов, проверяют работоспособность системы противопожарной защиты, освещения в салонах и тамбурах и проводят комплексную проверку технического и электрического оборудования и туалетов.

Подготовительные работы охватывают весь эксплуатируемый подвижной состав. В соответствии с планом работ подготовку пройдут и те поезда, которые в данный момент находятся на текущем или капитальном ремонте.

"В осмотрах принимают участие ревизоры по безопасности движения, специалисты по охране труда, технологи, мастера и инспекторы-приемщики. Начальники депо являются председателями комиссий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем остальные арендованные поезда подготовят специалисты Российских железных дорог (РЖД).

Кроме того, ЦППК и Московская железная дорога (МЖД) планируют назначить дополнительные поезда в связи с наступлением теплого сезона. Для удобства дачников было увеличено количество поездов на Ярославском и Павелецком направлениях. Поезда будут останавливаться на Тайнинской, Перловской, Дербеневской, а также станциях Чертаново и Булатниково.