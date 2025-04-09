09 апреля, 10:57Транспорт
Более 1,2 тыс вагонов поездов московского филиала ФПК подготовят к летнему сезону
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Свыше 1,2 тысячи вагонов подготовят сотрудники московского филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК) к началу летнего сезона. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Там подтвердили данные о продолжающейся работе по подготовке подвижного состава к перевозкам пассажиров в грядущем сезоне. При этом к началу августа ожидается, что в порядок приведут более 1,5 тысячи электричек.
Более того, данный вид работы является важным направлением работы ФПК, уточнили в пресс-службе. Она включает в себя необходимый ремонт, покраску вагонов и формирование запаса узлов и деталей.
"В ходе проверки подвижного состава особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности, исправности систем кондиционирования и вентиляции воздуха, а также биотуалетов", – добавили в компании.
Вместе с тем Центральная пригородная пассажирская компания и МЖД планируют назначить дополнительные поезда в связи с наступлением теплого сезона. Для удобства дачников было увеличено количество поездов на Ярославском и Павелецком направлениях.
Помимо этого, на маршруты выйдут еще 24 пригородных поезда, 17 из которых начали курсировать с 30 марта, четыре – с 5 апреля, еще два выпустят с 26 апреля и один – с 27 апреля. Ряд поездов назначен вместо более коротких маршрутов.
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