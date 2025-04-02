Финальный этап подготовки фонтанов к открытию сезона начался в Москве

Фото: телеграм-канал"Городское хозяйство Москвы"

В Москве стартовал финальный этап подготовки фонтанов к открытию нового сезона. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические", – отметил вице-мэр.

По словам заммэра, осенью после консервации сооружений специалисты провели проверку конструкций под землей и в коллекторах. Зимой они организовали ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики коммуникаций, а также диагностику гидравлики. Кроме того, в порядок были приведены насосы, фильтры, вентиляция и отопление помещений насосных станций.

Бирюков рассказал, что при установлении постоянной теплой погоды специалисты приступили к расконсервации фонтанов. Они начали промывать сооружения. Также перед запуском конструкций будут организованы регулировка форсунок и проверка ламп внешней подсветки.

Ранее в Москве началась промывка и расконсервация светомузыкального фонтана в Парке Горького. Специалисты очистят чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации сооружения. Перед запуском они также проверят все конструкции.

Вместе с тем к летнему сезону в столице подготовят 270 прудов. Работы планируется проводить вручную, чтобы полностью очистить все участки. Листву, сухостой и бытовой мусор на берегах уберут сотрудники ГУП "Мосводосток".

