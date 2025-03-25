Вторые двери начали снимать в вестибюлях столичного метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С наступлением тепла в столичном метро начали снимать вторые вестибюльные двери, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Московское метро дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов – летнего и зимнего. Работы начинаем заранее, чтобы при изменении погоды температура на станциях и в поездах оставалась комфортной для пассажиров", – объяснил Ликсутов.

Это необходимо для увеличения воздухообмена на станциях, чтобы даже в жару в метро Москвы было комфортно. Ожидается, что до конца апреля в вестибюлях снимут свыше 6 тысяч вторых дверей.

Ранее в Москве начали промывку фонтанного комплекса "Годы войны", расположенного на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых крупных московских фонтанов. Перед запуском специалисты не только очистят все поверхности объекта, но и проверят конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

