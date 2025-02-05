Фонтаны в Москве начали готовить к новому сезону

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники комплекса горхозяйства начали готовить фонтаны в Москве к новому сезону. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий", – объяснил вице-мэр.

Специалисты проверили конструкции после консервации фонтанов на период холодов. Зимой рабочие ремонтируют подсветку и систему управления фонтанов, электромеханическое оборудование и коммуникации, а также проводят диагностику гидравлики. Помимо этого, специалисты готовят к работе насосное оборудование, струеобразующие элементы и фильтры.

После установления постоянной плюсовой температуры сооружения расконсервируют. Перед началом работы их помоют специальным шампунем, отрегулируют форсунки и проверят внешнюю подсветку. Чаши и парапеты отремонтируют в случае необходимости.

Ранее фонтан "Витали" отремонтировали в центре Москвы. Один из старейших фонтанов города находится на Театральной площади и изначально был нужен для обеспечения граждан водой. Со временем у него осталась лишь декоративная функция. Необходимость работ была вызвана завершением срока эксплуатации его оборудования. Рабочие не только полностью заменили инженерные системы, включая насосы, трубы, задвижки, системы заполнения водой, но и поменяли щиты управления, а также кабельные линии.

