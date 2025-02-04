Скульптура "Ангел" появилась в Бумажном проезде

Фото: stroi.mos.ru

Арт-объект "Ангел" установили на территории офисного квартала в Бумажном проезде. Скульптура стала первым новым арт-объектом в городе в 2025 году, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Важно, что он появился на территории делового квартала: в месте, где планируется активный пешеходный трафик, будут назначаться встречи, постоянно сменяться потоки", – отметил Кузнецов на торжественном открытии.

Автором скульптуры является художник Евгения Желвакова. Ангел с кристаллом в руке выполнен из алюминия и покрыт белой краской. Арт-объект стал победителем открытого конкурса "Философия новых форм", который состоялся в 2024 году. Жюри признало его лучшим из 170 конкурсных заявок.

Офисный квартал в Бумажном проезде, владении 19, представляет собой четыре башни, расположенные между двумя крупными транспортными узлами – "Белорусской" и "Савеловской".

Первый корпус делового центра был достроен в 2022 году, а в 2024 году ввели в эксплуатацию еще два корпуса общей площадью 70 тысяч квадратных метров, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"В стадии строительства – четвертый корпус с наземной площадью 40 тысяч квадратных метров", – добавил он.

Столичные власти продолжают улучшать и обновлять городские пространства. Сергей Собянин утвердил план благоустройства столицы на 2025 год. Планируется благоустроить Профсоюзную улицу, Волгоградский проспект и Щелковское шоссе, а также обновить Мантулинскую улицу в Пресненском районе. В планах – благоустроить около 700 улиц.

