На выставке #ТретьяковкаНаВДНХ представлены горельефы Вучетича и Фрих-Хара

Фото: vdnh.ru

В павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ проходит выставка Третьяковской галереи. Она будет работать до сентября 2025 года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости выставки смогут увидеть горельефы, один из которых был создан коллективом из восьми скульпторов во главе с народным художником СССР Евгением Вучетичем, а второй – работа Исидора Фрих-Хара.

Горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!" является одной из самых выдающихся работ Вучетича. На нем представлено шествие советского народа на фоне самых известных сооружений эпохи социализма. В их числе высотка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, плотина ГЭС и другие.

Скульптор изобразил более 1,5 тысячи человек. Как выяснилось при реставрации и исследовании исторических документов, их прототипами были реальные люди. К примеру, пожилой человек слева напоминает академика Ивана Павлова, а в нарядно одетой женщине рядом с ним можно узнать знаменитую актрису Аллу Тарасову.

Созданный к открытию павильона "Центральный" в 1954 году горельеф позднее был скрыт за листами фанеры. Его обнаружили в 2014-м при реставрации павильона. Специалисты восстановили отбитые фрагменты скульптур. На восстановление произведения искусства, считавшегося утраченным, потребовалось чуть более года.

Горельеф "Жить стало лучше, жить стало веселее" ("Праздник в азербайджанском колхозе") выполнен в технике майолики. В интерпретации Исидора Фрих-Хара колхозный праздник выглядит как традиционный пир по случаю осеннего урожая.

Слова на красной ленте, расположенной над головами колхозников: "Жить стало лучше, жить стало веселее!" – вариант фразы из выступления Иосифа Сталина в ноябре 1935 года на I Всесоюзном совещании рабочих и работниц – стахановцев.

Выставка #ТретьяковкаНаВДНХ представляет собой часть собрания крупнейшего национального музея России. Проект подготовлен специально для павильона № 1 "Центральный".

Между тем более 45 тысяч человек посетили экспозицию Третьяковской галереи на ВДНХ. Выставка, посвященная российскому искусству XX–XXI веков, открылась в павильоне № 1 "Центральный" в ноябре прошлого года. За два месяца провели 300 экскурсий, к которым присоединились почти две тысячи человек.