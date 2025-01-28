Свыше 1 млн человек посетили мероприятия Музея транспорта Москвы за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музей транспорта Москвы получил свое название и стал подведомственной организацией столичного Дептранса 28 января 2020 года. За пять лет его мероприятия посетили более 1 миллиона человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Сейчас в коллекции музейной организации находятся 237 единиц техники и 1 515 артефактов. В числе наиболее уникальных экспонатов – единственная воссозданная на подлинной ходовой части конка 1872 года, один из двух сохранившихся в мире трамвайных вагонов БФ, легковой автомобиль КИМ-10-50, крановая платформа СВАРЗ, автобус ЗИС-154, а также единственный сохранившийся в мире метровагон Б.

С 2020 года сотрудники провели реставрацию 20 экспонатов и 76 артефактов, а также починили 16 предметов. За 5 прошедших лет музей организовал 32 выставки, 59 спецпроектов, 1 845 экскурсий, 626 просветительских мероприятий, а также выпустил 8 книг. Кроме того, коллекции учреждения пополнились 17 500 единицами архивных дел и более 6 000 изданий.



"Мы рассматриваем транспорт как часть городской культуры и изучаем как систему, главным аспектом которой является взаимосвязь с человеком. Это музей про людей и для людей", – указала директор музея Оксана Бондаренко.

По ее словам, все мероприятия и проекты Музея транспорта Москвы объединяют посетителей всех возрастов, показывая им удивительный мир транспорта. В 2021 году в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ открылась выставка "Мечта москвича", которую посетили 140 000 человек. На следующий год здесь же организовали экспозицию "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которая привлекла еще 85 000 гостей.

В ноябре 2024 года в этом же павильоне ВДНХ открыли выставку "Ты выглядишь на все 100!". Ее посетили 25 000 человек. Также музей постоянно проводит тематические выставки на Северном и Южном речных вокзалах.

Кроме того, с 2021 года в музее работает свое экскурсионное бюро. Самой популярной экскурсией по станциям Большой кольцевой линии стала "Новая эра московского метро". Гиды рассказывают об инновационных технологиях, которые применялись при постройке станций, а также объясняют смысл символов и посланий, оставленных архитекторами.

Музей транспорта Москвы с 2022 года организовывает фестивали "Ретрорейс", а с 2023 года в рамках акции "Ночь в музее" проходит ралли "Тур культур". В 2025 году работники музейного заведения продолжат работу над созданием постоянной экспозиции в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице.

За 2024 год выставки и мероприятия музея посетили более 500 тысяч москвичей и туристов, рассказывал ранее Ликсутов. За прошедший год здесь представили 6 выставок, 10 специальных проектов, включая "Ретрорейс", "Тур Культур" и многие другие, а также выпустили 3 новые книги, провели свыше 300 экскурсий и 200 лекций, мастер-классов и презентаций.

