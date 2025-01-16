Посещаемость турсервиса Russpass увеличилась в 2,5 раза в 2024 году

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

По итогам 2024 года туристическим сервисом Russpass воспользовались 25,7 миллиона раз. Это количество в 2,5 раза превышает показатели 2023 года, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводит портал мэра и правительства города.

"На Russpass собрано уже более 40 тысяч предложений для туристов – от индивидуальных маршрутов и туров до обзорных экскурсий и концертов. В сервисе регулярно размещают сезонные и тематические подборки", – отметила Сергунина.

Так, в 2024 году на платформе проводилась регистрация на большое количество крупных мероприятий. Речь идет о таких событиях, как выставка-форум "Россия", форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", фестиваль "Усадьбы Москвы" и цикл экскурсий ко Всемирному дню гида.

В сервисе можно найти сотни готовых маршрутов по столице. Среди них представлены те, которые посвящены архитектуре, истории и литературе. Вместе с тем каждый желающий может составить для себя индивидуальный маршрут, воспользовавшись планировщиком путешествий. С его помощью пользователь может отметить интересующие его достопримечательности, выставки или рестораны, а система составит сценарий прогулок на каждый день. Кроме того, сервис расскажет, как забронировать билеты, и даст полезные рекомендации. В течение прошлого года этой функцией воспользовались около 47 тысяч раз.

В настоящий период эксперты фиксируют рост числа самостоятельных туристов. Чаще всего люди отдают предпочтение наполнению отдыха на основании собственных предпочтений. Для этого на Russpass были созданы удобные фильтры. В разделе с экскурсиями пользователи могут определить их формат, продолжительность и наличие транспорта.

Кроме того, путешественники могут получить комплексные персональные рекомендации от искусственного интеллекта. Нейросеть может посоветовать туристам гостиницы, музеи, прогулочные маршруты и культурные площадки. Подборки можно найти в личном кабинете. При этом опытные пользователи могут составлять их автоматически на основе лайков и прочих действий на платформе. Новички же должны будут определить свои интересы в интерактивной анкете.

Говоря о преимуществах Russpass, представитель крупного московского отеля Евгения Захарова указала на объединение необходимых опций для планирования поездок и изучения города. По ее словам туристы могут пользоваться единым сервисом, внутри которого есть все.

Оценить полезные свойства портала "Russpass. Бизнес" могут и предприниматели. К настоящему моменту на нем зарегистрировалось уже более 2,5 тысячи туристических компаний. На платформе для них составлен список федеральных и городских мер поддержки, а также представлена биржа вакансий и раздел "База знаний", где можно найти видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства Москвы.

Сотрудник одной из туркомпаний Елена Орленко подчеркнула, что этот портал также создает возможности для установления новых контактов. Пользователи также могут следить за профильными мероприятиями, подавать заявки на участие в них и представлять свою организацию коллегам.

Вместе с тем туристы могут найти идеи для поездок, тематические подборки и интервью с экспертами отрасли в интернет-издании "Russpass-журнал". По итогам 2024 года опубликованные в нем статьи прочитали 3,6 миллиона пользователей. Это число почти втрое превышает показатели 2023 года.

Несмотря на завершившиеся новогодние праздники, жителей и гостей столицы призывают не прерывать изучение культурной жизни Москвы. В сервисе Russpass можно выбрать интересные мероприятия и составить свою программу. Например, во второй половине января можно отправиться в путешествие по мегаполису с программой "Играй в Москву".