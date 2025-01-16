Москвичи могут распланировать январский досуг в сервисе Russpass

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Несмотря на завершившиеся новогодние праздники, жителей и гостей столицы призывают не прерывать изучение культурной жизни Москвы. В туристическом сервисе Russpass можно выбрать интересные мероприятия и составить свою программу, передает портал мэра и правительства города.

Помимо уже готовых маршрутов, горожане могут создать и свои собственные, например, во второй половине января можно отправиться в путешествие по мегаполису с программой "Играй в Москву". Так, миссия "Тайны зеленой планеты" приведет через Дом культуры "ГЭС-2" в исторический центр города, а затем в парк "Зарядье".

На маршруте "Путь героя", пролегающим от музея-панорамы "Бородинская битва" до Поклонной горы, гостям предлагается увидеть великие личности разных эпох, а миссия "Стань хранителем времени" познакомит с транспортом Москвы: метро, электробусами и речными трамваями.

В свою очередь, гурманов в свою очередь приглашают посетить фестиваль "Московское чаепитие", где можно будет попробовать новогодний купаж чая с коричными плюшками. Еще отдельное внимание стоит уделить "Усадьбам Москвы". В рамках программы "Зимние вечера в усадьбе" гостям читают лекции о дворянском быте, этикете и жизни московской аристократии прошлых лет. Кроме того, организаторы подготавливают различные концерты классической музыки и театрализованные представления.

Вместе с тем уже 19 и 26 января на катке в саду имени Баумана состоится уникальное событие – исторический перформанс "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб". Там посетители узнают о традициях фестиваля, погрузиться в атмосферу светской жизни и увидеть, как катались на коньках в прошлые века.

Жители и гости столицы уже успели оценить события проекта "Зима в Москве" на 4,9 балла из 5, следует из данных уличного опроса. В анализе участвовали 750 человек старше 18 лет, которые посещали мероприятия проекта. Из них 87% отметили, что нынешний сезон стал более увлекательным, чем прошлогодний.

Например, в этот раз 62% респондентов смогли посетить катки, горки и лыжные трассы. Еще 48% участвовали в тематических фестивалях, мастер-классах, а также онлайн- и офлайн-квестах.