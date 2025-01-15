Горячие блюда и десерты могут попробовать горожане на площадках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

На фестивальных площадках проекта "Зима в Москве" гости могут попробовать горячие блюда, десерты и напитки, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, на Тверской площади работают специальные "вкусные точки". Здесь можно попробовать горячие блюда от профессиональных поваров. Посетителей угостят роллами с курицей блю-чиз или с лососем и сливочным сыром, сэндвичами, круассаном-роллом с индейкой и многим другим. Кроме того, можно оценить блюда из знаменитых фильмов, различные сладости и напитки.

На площади Революции для гостей приготовят перепелку с чесноком и монпарель "Вензель". Также можно попробовать пирожки, мини-пиццу, утиную грудку в ягодном соусе и пончики, приготовленные по классической московской рецептуре 1974 года.

На Тверской площади можно не только поесть, но и купить разные товары и оригинальные сувениры. Здесь в том числе продаются авторские куклы, декоративные воздушные шары и коллекция чайников. Особое внимание уделили предметам праздничного интерьера.

Между тем в новогодние каникулы гостями мероприятий проекта "Зима в Москве" стали 8,8 миллиона человек. Во время праздников состоялось 8,5 тысячи мероприятий. Так, гости фестиваля "Путешествие в Рождество" катались на коньках, играли в керлинг и успели отправить свыше 95 тысяч поздравительных открыток в павильонах Почты России.